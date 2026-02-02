circle x black
Ultime sessioni invernali per la nuova Jaguar GT elettrica

Ultime sessioni invernali per la nuova Jaguar GT elettrica
02 febbraio 2026 | 17.47
Redazione Adnkronos
Ultima fase di collaudi in condizioni estreme per la nuova Jaguar granturismo elettrica a quattro porte e impegnata nei test invernali sul Circolo Polare Artico con temperature fino a –40 °C. Ben 150 prototipi hanno coperto centinaia di migliaia di chilometri tra prove su strada, ambienti desertici, piste ghiacciate e simulazioni virtuali avanzate.

Oltre 1.000 CV e architettura tri-motore

La nuova GT elettrica sarà accreditata di una potenza superiore ai 1.000 cavalli, grazie a una configurazione tri-motore a trazione integrale con sistema di Intelligent Torque Vectoring, studiato per distribuire la coppia in modo più rapido e preciso.

Le condizioni polari sono utilizzate anche per validare il sistema ThermAssist, tecnologia di gestione termica che, secondo Jaguar, può ridurre fino al 40% l’energia richiesta per il riscaldamento, recuperando calore per batteria e abitacolo anche con temperature molto rigide.

Matt Becker, Jaguar Vehicle Engineering Director, ha dichiarato: “Jaguar è da sempre sinonimo di piacere di guida e la nostra nuova GT elettrica a quattro porte non farà eccezione. Rappresenta un salto generazionale nelle nostre ambizioni tecniche. Le innovative tecnologie di propulsione elettrica sviluppate internamente si combinano con le proporzioni uniche dell’auto e il baricentro ribassato per creare una granturismo di lusso che offre un’esperienza di guida senza paragoni. Come ogni vera Jaguar, sa essere confortevole quando lo si desidera, coinvolgente da guidare e, con oltre 1.000 CV, dispone sempre di una straordinaria riserva di potenza.”

