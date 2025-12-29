circle x black
Volkswagen Atlas 2026 e Atlas Cross Sport: il massimo riconoscimento IIHS per la sicurezza

29 dicembre 2025 | 16.05
Redazione Adnkronos
La nuova generazione del Volkswagen Atlas 2026 e dell’Atlas Cross Sport 2026 ottiene il prestigioso TOP SAFETY PICK+, la valutazione più alta assegnata dall’Insurance Institute for Highway Safety. Per i due SUV di dimensioni medie è un risultato che consolida un percorso iniziato con il rinnovamento del 2024, confermando l’attenzione del marchio verso la protezione attiva e passiva.

Secondo i criteri aggiornati dell’IIHS, solo i modelli capaci di ottenere il giudizio “good” nei test frontali, oltre che nella prova laterale aggiornata, possono ambire alla valutazione superiore. Fondamentale è anche la presenza di fari standard di qualità elevata e di un sistema di prevenzione degli incidenti con pedoni con valutazione almeno “acceptable”. In questo contesto, Volkswagen Atlas e Atlas Cross Sport si distinguono per i fari LED di serie considerati “good”, supportati da un sistema di illuminazione adattiva che orienta il fascio luminoso in curva migliorando la visibilità.

La sicurezza come priorità per il nuovo Volkswagen Atlas

Uno dei punti cardine dell’offerta 2026 è la presenza della tecnologia IQ.DRIVE, proposta di serie su tutta la gamma. La piattaforma integra radar, videocamera frontale e sensori a ultrasuoni, combinando funzioni pensate per ridurre il rischio durante la guida quotidiana.

Il sistema lavora coordinando Front Assist, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist, ACC con Stop&Go, Emergency Assist e Travel Assist.

La dotazione include inoltre Exit Warning, High Beam Control e, a richiesta, soluzioni avanzate come Park Assist, Predictive ACC, Area View, Head-up Display e Dynamic Road Sign Display.

