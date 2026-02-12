circle x black
Volkswagen lancia i “Super Hybrid Days”,

12 febbraio 2026 | 11.22
Redazione Adnkronos
Volkswagen rafforza ulteriromente la strategia di promozione della mobilità elettrificata in Italia con il ritorno dei “Super Hybrid Days”.

L’Open Weekend, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio presso le concessionarie italiane del marchio permetterà al pubblico di scoprire da vicino le tecnologie delle nuove eHybrid di Tiguan e Golf.

Quest'offerta prevede un vantaggio fino a 7.500 euro per Tiguan eHybrid e oltre 6.000 euro per Golf eHybrid in caso di permuta o rottamazione.

Tra le novità delle nuove versioni Hybrid di Tiguan e Golf troviamo un'autonomia elettrica che supera ampiamente i 100 chilometri e una funzione di ricarica rapida in corrente continua. La seconda generazione dei plug-in Volkswagen è disponibile in due varianti: una eroga una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e una coppia di 350 Nm, l’altra una potenza di sistema di 200 kW (272 CV) e una coppia di 400 Nm. Grazie a questa tecnologia, la nuova Golf eHybrid è in grado di raggiungere un'autonomia elettrica fino a 143 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

