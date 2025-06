Nel 2026 la nuova Volvo EX60 segnerà un punto di svolta nella storia della sicurezza automobilistica grazie all’introduzione della prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo. Un sistema rivoluzionario, sviluppato per rispondere in modo intelligente e personalizzato alle esigenze di ogni occupante, basandosi su dati raccolti in tempo reale.

Questa tecnologia esclusiva presente sulla futura cpermette di calibrare dinamicamente la protezione in funzione delle caratteristiche fisiche della persona, come altezza, peso e postura, e delle condizioni esterne, come velocità, direzione dell’impatto o intensità dello scontro. Il cuore del sistema è una rete di sensori avanzati e algoritmi predittivi in grado di modificare istantaneamente la risposta della cintura.

L’elemento distintivo è rappresentato dall’espansione dei profili di limitazione del carico: si passa da tre a undici livelli, garantendo un’azione più precisa e su misura.

Volvo, la cintura di sicurezza attiva che dialoga con i sistemi ADAS

Un ulteriore passo in avanti è la possibilità di aggiornamento continuo tramite software OTA (over-the-air), che permette al sistema di evolversi nel tempo, affinando strategie di risposta e adattandosi a nuovi scenari reali grazie ai dati raccolti. La cintura lavora in sinergia con altri dispositivi di sicurezza, come airbag e sistemi ADAS, offrendo una protezione armonizzata e potenziata.

Il progetto nasce dalla lunga esperienza di Volvo nella ricerca sulla sicurezza, supportata da oltre 80.000 casi reali documentati. La nuova cintura è stata testata nel laboratorio crash test di Goteborg, una delle strutture più avanzate al mondo, dove vengono simulati incidenti complessi per andare oltre gli standard normativi.