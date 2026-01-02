circle x black
Cerca nel sito
 

XPENG G6 MY26: il SUV Coupé che accelera l’evoluzione elettrica

sponsor

XPENG G6 MY26: il SUV Coupé che accelera l’evoluzione elettrica
02 gennaio 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’arrivo del nuovo XPENG G6 MY26 segna un passo rilevante nella strategia del marchio in Italia. Importato da ATFlow, il SUV Coupé introduce una serie di aggiornamenti che puntano su efficienza, velocità di ricarica e cura progettuale. L’architettura a 800 V con tecnologia SiC, abbinata alle batterie LFP di ultima generazione, permette rifornimenti particolarmente rapidi: dal 10% all’80% in dodici minuti, con picchi di ricarica fino a 451 kW. Il frontale X-BOT Face design, l’incremento delle colorazioni disponibili e la Black Edition dedicata alla versione Performance contribuiscono a definire un’identità più matura e distintiva.

La piattaforma SEPA 2.0, combinata con l’elettronica di bordo X-EEA 3.0, consente al SUV Coupé di ridurre le soste e garantire un’autonomia fino a 525 km WLTP. La variante AWD Performance della nuova XPENG G6 offre valori dinamici di rilievo: 488 CV complessivi, 660 Nm e uno 0-100 km/h in 4,1 secondi.

A supporto del conducente opera l’XPILOT 2.5, con radar, telecamere, sensori a ultrasuoni e Driver Monitoring System, differenziati in base all’allestimento. Gli aggiornamenti OTA mantengono costante l’evoluzione del veicolo, migliorando nel tempo funzioni e gestione energetica.

XPENG G6: evoluzione tecnica e nuovo posizionamento

Il design esterno privilegia aerodinamica e pulizia visiva: superfici tese, luce LED side-to-side e nuove proporzioni per il posteriore permettono di raggiungere un Cx di 0,248. Le maniglie a scomparsa, i cristalli senza cornice e il portellone smart elettrico testimoniano l’attenzione alla funzionalità quotidiana. La gamma cerchi spazia dai 18’’ eco-design ai 20’’ specifici per veicoli elettrici, disponibili di serie sulle versioni Long Range e Performance.

L’abitacolo introduce un approccio più maturo: display centrale da 15,6’’ ad alta definizione, quadro strumenti da 10,25’’ e plancia ridisegnata creano un ambiente ordinato e intuitivo. La nuova illuminazione ambientale offre oltre trenta tonalità e animazioni dedicate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
XPENG G6 MY26 ATFlow SUV Coupé
Vedi anche
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza