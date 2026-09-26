La Zeekr 9X fa il suo debutto davanti al pubblico europeo al Monaco Yacht Show, il grande Suv ibrido sarà commercializzato in Italia nella versione Ultra AWD a sei posti, con un prezzo di listino a partire da 122.610 euro chiavi in mano. Le prime consegne sono previste da gennaio 2027.

La 9X adotta un sistema Super Hybrid con architettura a 900 volt e trazione integrale. Secondo i dati preliminari comunicati dal costruttore, sviluppa una potenza combinata di 660 kW, pari a 897 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e offre fino a 179 km di autonomia in modalità elettrica e 737 km complessivi. La batteria da 55,1 kWh supporta la ricarica in corrente continua fino a 330 kW.

L’abitacolo è configurato su tre file di sedili, con due posti per fila.

La dotazione della versione Ultra comprende sedili posteriori con funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio, uno schermo OLED da 17 pollici, un impianto audio Naim con 32 altoparlanti e sistemi di assistenza alla guida che utilizzano anche un sensore LiDAR.

«I numeri sono impressionanti, ma la differenza vera è il modo in cui stanno insieme», afferma Lucio Tropea, general manager di Zeekr Italia, riferendosi a prestazioni, comfort e dotazione del modello.