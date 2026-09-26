circle x black
Cerca nel sito
 

Zeekr 9X: il lusso entra in una nuova dimensione

sponsor

Zeekr 9X: il lusso entra in una nuova dimensione
26 settembre 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Zeekr 9X fa il suo debutto davanti al pubblico europeo al Monaco Yacht Show, il grande Suv ibrido sarà commercializzato in Italia nella versione Ultra AWD a sei posti, con un prezzo di listino a partire da 122.610 euro chiavi in mano. Le prime consegne sono previste da gennaio 2027.

La 9X adotta un sistema Super Hybrid con architettura a 900 volt e trazione integrale. Secondo i dati preliminari comunicati dal costruttore, sviluppa una potenza combinata di 660 kW, pari a 897 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e offre fino a 179 km di autonomia in modalità elettrica e 737 km complessivi. La batteria da 55,1 kWh supporta la ricarica in corrente continua fino a 330 kW.

L’abitacolo è configurato su tre file di sedili, con due posti per fila.

La dotazione della versione Ultra comprende sedili posteriori con funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio, uno schermo OLED da 17 pollici, un impianto audio Naim con 32 altoparlanti e sistemi di assistenza alla guida che utilizzano anche un sensore LiDAR.

«I numeri sono impressionanti, ma la differenza vera è il modo in cui stanno insieme», afferma Lucio Tropea, general manager di Zeekr Italia, riferendosi a prestazioni, comfort e dotazione del modello.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Zeekr Italia Zeekr 9X
Vedi anche
Paura a Roma, incendio in un palazzo: fiamme in appartamento - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza