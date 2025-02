In Italia circa il 6% della popolazione convive con la patologia di tipo 2

In Italia quasi 4 milioni di persone convivono con il diabete di tipo 2, circa il 6% della popolazione, mentre circa 300mila persone, lo 0,5% della popolazione, sono affette da diabete di tipo 1. Nonostante non esista un vero e proprio 'bonus diabete', è disponibile un sostegno elargito sotto forma di assegno di invalidità civile. L'importo varia da un minimo di 315 euro a un massimo di 525 euro al mese, erogati per 13 mensilità.