Le previsioni per l’imminente stagione invernale segnerebbero un andamento in lieve ribasso dei flussi turistici in Italia: 26,7 milioni di arrivi e 78 milioni di presenze, con un decremento rispettivamente pari all’1,3% e al 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E' quanto prevede l’Istituto di ricerca Demoskopika nella nota 'Tourism Forecast Winter 2025' prendendo in considerazione il periodo dicembre 2024-marzo 2025.