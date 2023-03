Nepal,"raccoglie reperti archeologici": italiano fermato

Secondo le autorità nepalesi avrebbe preso un frammento ligneo in un tempio

Un cittadino italiano è stato fermato in Nepal con l'accusa di aver tentato di appropriarsi di reperti archeologici, durante la visita a un tempio. Tiziano Ronchi, docente bresciano di Arti visive all'Accademia Santa Giulia, è al momento ricoverato in un ospedale e gli è impedito di lasciare il Paese. La famiglia è in costante contatto con la Farnesina e con il Consolato. Secondo le autorità nepalesi, Ronchi avrebbe raccolto un frammento ligneo appoggiato sul pavimento, durante una visita nel tempio di Taleju, a Bhaktapur.

Secondo quanto riportato dal media nepalese myRepùblica, "un testimone oculare ha riferito di aver visto il cittadino straniero che cercava di rimuovere la statua di metallo con un coltello e ha informato i soldati dell'esercito nepalese a guardia del tempio. Lo straniero ha cercato di scappare ma è stato successivamente arrestato e consegnato alla polizia".