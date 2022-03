Nordcorea, Kim stile top gun e Fonzie per lancio missile - Video

Occhiali da sole, giubbotto di pelle nera, un po' Fonzie e un po' top gun. Così il leader nordcoreano Kim Jong -un si è mostrato in un filmato in stile hollywoodiano per celebrare il lancio del missile intercontinentale Icbm effettuato ieri. Musica ritmata e slow motion, il video si apre con Kim che esce da un hangar accompagnato da due militari, un po' Top Gun, un po' Gangnam style, la hit del k-pop nordcoreano. Sullo sfondo incombe l'enorme missile sul suo lanciatore.

Le immagini, mostrate su Twitter dal profilo NK News (mentre su YouTube è reperibile la versione integrale di 11 minuti), si susseguono con un montaggio serrato, mentre i militari e Kim guardano gli orologi da polso. All'ora X, Kim si sfila gli occhiali con sguardo significativo, sempre in slow motion. Poi si vedono i centri di comando che si preparano al lancio, si sente il conto alla rovescia, appare un dito che preme il fatidico bottone e il missile parte verso il cielo. L'ispirazione è chiaramente un film d'azione americano, anche se gli occhiali da sole levati ricordano John Belushi che cerca di scusarsi con l'ex fidanzata nei Blues Brothers.

Il filmato, dove Kim appare dimagrito e più in forma rispetto al passato, è stato mostrato più volte oggi alla tv nordcoreana. Kim, che studiò in incognito in una scuola in Svizzera, è sempre stato affascinato da molti aspetti della cultura pop occidentale, specialmente americana, come testimonia la sua passione per il basket.

Ma Kim è anche un appassionato di giubbotti di pelle nera, che ha cominciato a sfoggiare nel 2019. Negli ultimi anni si era creata una vera e propria moda con imitazioni vendute sulle bancarelle. Tanto che lo scorso novembre sono intervenute le autorità: non si può imitare impunemente lo stile del leader, soltanto il partito può decidere chi ha il diritto a indossare il giubbotto. Per chi non è autorizzato mettersi abiti come quell del leader è "un trend impuro che sfida l'autorità di Sua dignità".