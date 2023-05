Lo afferma l'agenzia polacca per l'energia atomica in una nota

"Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza radioattiva". Lo ha affermato l'agenzia polacca per l'energia atomica in una nota, dopo che il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev aveva annunciato che una "nube radioattiva", provocata dalla "distruzione" delle munizioni con uranio impoverito, fornite dall'Occidente all'Ucraina, si stava dirigendo verso il Paese europeo.