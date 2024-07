Nuovo Disegno di Legge Concorrenza: i nodi da sciogliere

Concessioni autostradali, rilevazioni dei prezzi e tariffe nazionali, settore assicurativo, trasporti pubblici e dehors dei locali, misure in materia di start up, “shrinkflation” ovvero la pratica attuata da diversi produttori che consiste nel ridurre la quantità di prodotto all’interno delle confezioni mantenendo invariato il prezzo: sono questi i temi affrontati nella Bozza del Disegno di Legge per il Mercato e la Concorrenza, una delle leggi su cui l’Unione Europea fa maggiore pressione sul Governo in quanto rientra tra gli obiettivi dell’assegnazione della settima rata dal Pnrr. La Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza, la cui Bozza in 32 articoli è attualmente oggetto di discussione in Consiglio dei ministri, ha lo scopo di rimuovere le barriere normative e introdurre le riforme necessarie a ridurre o eliminare gli ostacoli all’affermazione della libera iniziativa imprenditoriale. In particolare, il tema delle concessioni autostradali catalizza l’attenzione del dibattito politico e infatti la questione ha impedito il via libera tecnico al testo nel corso della seduta del Cdm di lunedì 22 luglio per rimandare la discussione alla riunione del 26 dello stesso mese. Il contenzioso nasce dal fatto che in tema di tariffe autostradali il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini propone l’applicazione di una tariffa unica nazionale, oltre a interventi statali diretti in caso di interventi di manutenzione, mentre il Ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto ha sottolineato che una scelta simile porterebbe probabilmente a inevitabili contenziosi con Bruxelles. Di fatto, quindi, tutto rimandato alla nuova seduta del Consiglio. Tra le altre sezioni del testo della Bozza del Ddl Concorrenza, quella relativa alle start up ha lo scopo di aggiornare l’attuale quadro normativo facilitando l’accesso ai finanziamenti e offrendo agevolazioni fiscali agli incubatori certificati.

Per approfondire, qui il testo completo della bozza: