Ok della Commissione europea alla nona rata del PNRR: in arrivo 12,8 miliardi

In una nota diffusa da Palazzo Chigi il 29 aprile, il Governo comunica che la Commissione europea ha espresso valutazione positiva circa il versamento della nona rata del PNRR per complessivi 12,8 miliardi di euro. Con questo pagamento, il totale delle risorse ricevute ammonta a complessivi 166 miliardi di euro. “Con l’approvazione della nona rata l’Italia consolida il primato nell’attuazione del PNRR per risorse ricevute e risultati raggiunti: 416 traguardi e obiettivi tra riforme e investimenti strategici per la crescita”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. Il pagamento della nuova rata è legato al raggiungimento di 50 obiettivi, tra i quali segnaliamo: supporto educativo per circa 800 mila studenti a rischio dispersione scolastica; interventi socio-educativi destinati a oltre 44 mila minori nel Mezzogiorno; digitalizzazione di 7,75 milioni di fascicoli giudiziari; implementazione del fascicolo sanitario elettronico; ammodernamento tecnologico e digitale per 280 strutture sanitarie; attuazione del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) che ha coinvolto 3 milioni di cittadini e la formazione di 600 mila persone.

Il comunicato del Governo