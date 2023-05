Oroscopo: i segni con i palati più raffinati

Ad alcuni segni piace mangiare per vari motivi: stare insieme, godere, ma soprattutto per accontentare un piacere sublime ed elevato. I loro palati infatti sono in grado di apprezzare a fondo le delizie culinarie più prelibate e per questo se volete conquistarli dovete puntare a un ristorante stellato!

Invitateli a un ristorante stellato a una passeggiata con degustazione di ottimi prodotti locali e li avrete fatti vostri. Non tutti sanno apprezzare davvero a fondo la buona cucina: per farlo ci vuole un palato superiore alla media. Ma questi segni lo sanno fare, eccome! Sono segni che amano la bellezza e l’unicità delle piccole cose, attenti al particolare. Ma chi sono questi palati superiori dello zodiaco? Al primo posto c’è un segno di fuoco che sta sotto l’influsso di Giove: il Sagittario ovviamente! Chi li conosce lo sa, per loro il piacere è una vera filosofia di vita. Ma non un piacere qualunque: filosofi ed esteti, i Sagittario ricerca piaceri sublimi in ogni aspetto della vita, e ovviamente anche nel cibo. Nulla li delude come una cena cucinata giusto per saziare e preparata senza amore e arte.

Non possiamo poi non citare il segno dei Gemelli! Apparentemente possono sembrare caotici e un po’ burloni, ma quando si parla di cibo il segno di Mercurio cambia del tutto le sue prospettive. I Gemelli hanno in fondo un loro equilibrio, motivo per cui in genere pur godendo del piacere della buona cucina tendono a non eccedere e restano con facilità in forma, al contrario dei loro amici Sagittario.

Altro segno con cui godervi ottime cene gourmet in buona compagnia è di certo un altro segno di fuoco: Il Leone! Il segno simbolo dell’estate, della sicurezza in sè e dell’energia virile è curioso di natura e grande estimatore della bellezza e del piacere in tutte le sue forme, anche se si può facilmente trasformare in un giudice severo.

Infine manca alla lista il Cancro. Anima sensibile e incline alla bellezza, anche a tavola il Cancro è attento ai dettagli. Delicato nell’anima, lo è anche nel palato.