Addolorato (Sia), 'per giovani e anziani la quantità tollerata di alcol è zero'

"Quando si parla di alcol è soprattutto una questione di consapevolezza e corretta informazione. Oggi sappiamo che non esiste una quantità di alcol priva di rischi: meno si beve, meglio è". Lo ha detto Giovanni Addolorato, presidente della Società italiana di alcologia (Sia), intervenendo a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. L'esperto sottolinea che il messaggio non è proibizionistico, ma basato sulle evidenze scientifiche: "L'alcol ha effetti tossici su tutti gli organi e non esistono benefici protettivi dimostrati, neppure per il cuore. Chi è adulto, in buona salute e non assume farmaci può scegliere consapevolmente di accettare un basso livello di rischio, ma il rischio zero si ottiene solo con l'astensione". Addolorato evidenzia inoltre che esistono categorie per le quali il consumo di alcol dovrebbe essere completamente evitato: adolescenti e anziani. "Nei giovani, infatti, il cervello e i sistemi che metabolizzano l'alcol non sono ancora pienamente maturi, mentre negli anziani la capacità di metabolizzarlo diminuisce e si aggiunge il rischio di interazioni con i farmaci". L'assunzione "di alcol in adolescenza può interferire con il normale sviluppo cerebrale che avviene entro i 21 anni, mentre negli anziani aumenta il rischio di effetti avversi e complicanze. Per queste fasce di popolazione la quantità tollerata è zero», conclude il presidente della Sia.