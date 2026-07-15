Chirurgia: Folli (Anisc), 'diverse specialità per trattare globalmente il cancro al seno'

"Siamo un'associazione nata 21 anni fa che raccoglie i chirurghi senologi, che si occupano, quasi globalmente, del trattamento del tumore della mammella. È un'associazione che ha al suo interno diverse anime: ci sono anche chirurghi plastici che si occupano di ricostruzione. Cerchiamo di coprire l'intera problematica che riguarda il trattamento del tumore della mammella". Lo ha detto Secondo Folli, presidente Anisc - Associazione nazionale italiana senologi chirurghi a 'Parola alla medicina', un progetto editoriale realizzato da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, dedicato ai temi della salute e della sanità.