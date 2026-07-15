circle x black
Cerca nel sito
 
parola alla medicina 20260714132538

Chirurgia: Folli (Anisc), 'diverse specialità per trattare globalmente il cancro al seno'

15 luglio 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Siamo un'associazione nata 21 anni fa che raccoglie i chirurghi senologi, che si occupano, quasi globalmente, del trattamento del tumore della mammella. È un'associazione che ha al suo interno diverse anime: ci sono anche chirurghi plastici che si occupano di ricostruzione. Cerchiamo di coprire l'intera problematica che riguarda il trattamento del tumore della mammella". Lo ha detto Secondo Folli, presidente Anisc - Associazione nazionale italiana senologi chirurghi a 'Parola alla medicina', un progetto editoriale realizzato da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, dedicato ai temi della salute e della sanità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza