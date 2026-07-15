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Salute: Predieri (Siedp), 'obesità infantile non va colpevolizzata, è malattia cronica'

15 luglio 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'obesità rappresenta uno dei punti cardine dell'attività della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica. Oggi purtroppo ci troviamo di fronte quasi a una pandemia dell'obesità, ma è cambiato notevolmente il paradigma, perché c'è da capire e da comprendere che non dobbiamo colpevolizzare i bambini e le famiglie per questa situazione. Siamo di fronte a una malattia cronica vera e propria, per la quale la società scientifica si impegna a intervenire insieme alle altre società scientifiche, ma anche insieme alle istituzioni". Così Barbara Predieri, vicepresidente della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) intervenendo al progetto editoriale di Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane realizzato in collaborazione con Adnkronos, dal titolo' Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane'.

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