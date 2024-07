Passi avanti per la nascita del programma per l’industria europea della difesa

La Commissione Politiche UE del Senato ha proseguito l’esame sul progetto di atto legislativo UE che prevede l’istituzione del programma per l’industria della difesa e di un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa. La proposta di Regolamento presentata dall’Unione Europea prevede l’utilizzo di strumenti logistici e normativi utili al rafforzamento della base industriale della difesa dell’Europa. Tali strumenti sono unificati in tre aree specifiche: incrementare la competitività dell’EDTIB, European Defense Technological and Industrial Bases; garantire la disponibilità di mezzi e innovazioni legati all’EDTIB; incentivare la nascita di sinergie con altre iniziative di rilevanza industriale. Tra gli effetti positivi della proposta di regolamento del programma, dal punto di vista nazionale, segnaliamo l’efficientamento degli approvvigionamenti di materiale destinato alla difesa, grazie all’introduzione di misure organizzative finalizzate alla prontezza operativa delle Forze Armate. Sotto l’aspetto finanziario, l’impatto del programma è stimato in 1,5 miliardi di euro fino al 2027 e i progetti di “interesse comune” potrebbero essere destinatari di fondi per la copertura fino al 100% dei costi.

