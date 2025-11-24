Patto per il Mediterraneo, avviato l’esame in Commissione Affari esteri

La Commissione Affari esteri della Camera ha avviato l’esame dell’atto UE Join (2025) 26 relativo alla comunicazione congiunta della Commissione europea sul Patto per il Mediterraneo con l’illustrazione del provvedimento da parte del Relatore, On. Maullu (FDI). Nella sua relazione, il Relatore, ha evidenziato i punti centrali del provvedimento tra i quali: la proposta di un Patto per il Mediterraneo giunge in un momento cruciale e che rappresenta un’iniziativa di alto profilo strategico; il Patto si propone di superare le criticità riscontrate dal Processo di Barcellona che, avviato nel 1995, non è riuscito a generare la stabilità, prosperità e cooperazione politica che si prefiggeva; il Mediterraneo torna ad essere al centro di una strategia complessiva nella quale l’Italia in particolare può esercitare un ruolo di leadership anche grazie all’ampliamento del campo d’azione concesso dall’UE; l’importanza strategica dell’energia quale pilastro geopolitico affiancata alla necessità di generare opportunità economiche condivise. Inoltre, il Relatore ha sottolineato che il Parlamento italiano ha il compito di contribuire a che il Patto si traduca in una politica effettiva con risorse e obiettivi definiti e che la Commissione Affari esteri contribuirà attivamente nella definizione del piano d’azione previsto per il 2026.

