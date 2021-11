Pillola anti covid Pfizer, Biden: "Sarà gratis"

Gli Stati Uniti ne acquistano per dieci milioni di cicli di trattamento

Gli Stati Uniti annunciano un accordo con Pfizer per l'acquisto di dieci milioni di cicli di trattamento della pillola antivirale contro il Covid ed il presidente Joe Biden assicura che la sua amministrazione "sta facendo tutti i preparativi necessari per garantire che queste cure siano facilmente accessibili e gratuite". In una nota, Biden fa parere che la consegna dell'antivirale inizierà "alla fine di quest'anno".

Lo sviluppo da parte di Pfizer di una pillola antivirale contro il Covid, che potrebbe ridurre "drasticamente il rischio di ricoveri e decessi", è una "notizia positiva e promettente". Che "potrebbe dimostrarsi un altro strumento importante nel nostro arsenale per accelerare l'uscita dalla pandemia". Ma, ha scandito il presidente, "i vaccini restano il nostro strumento più forte: con l'autorizzazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, il 95% degli americani potrebbe essere vaccinato". "Il mio messaggio - ha chiosato - continua a essere, vaccinatevi. I vaccini sono sicuri, gratuiti e facilmente disponibili. Non aspettate".