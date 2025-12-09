PNRR, via libera della Commissione europea al pagamento dell’ottava rata

La Commissione europea ha espresso valutazione positiva al pagamento dell’ottava rata del PNRR per l’Italia, pari a 12,8 miliardi di euro. Il via libera conferma il raggiungimento di tutti i 32 obiettivi previsti, certificando il rispetto del cronoprogramma e rafforzando la posizione italiana nell’attuazione del Piano. “L’approvazione della Commissione è in riconoscimento del nostro impegno nella realizzazione degli obiettivi del PNRR e della solidità delle riforme attuate dal Governo, che continuerà a investire in cambiamenti strutturali per accrescere la competitività del Paese”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. La soddisfazione dell’Esecutivo è stata ribadita anche dal Ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, che ha ricordato che con l’ok al pagamento dell’ottava rata l’Italia ha ricevuto oltre 153 miliardi di euro dal PNRR: “Il lavoro continua per la nona rata, con l’obiettivo di un Paese più forte, competitivo e inclusivo”. Tra gli obiettivi raggiunti con l’ottava rata figurano un avanzato sistema di monitoraggio e previsione dei rischi idrogeologici, il ripristino e la tutela dei fondali marini, il sostegno a oltre 2.600 aziende attive nei territori dei piccoli borghi storici, interventi per la digitalizzazione della Guardia di Finanza. Secondo quanto riporta Palazzo Chigi, inoltre, in ambito sanitario sono stati raggiunti traguardi importanti nella telemedicina, nella ricerca biomedica e al finanziamento di programmi sui tumori e sulle malattie rare. In campo sociale, sono stati avviati i processi per l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica. In tema di riforme, infine, sono stati raggiunti gli obiettivi relativi alle energie rinnovabili, nonché quelli relativi al rispetto dei tempi di pagamento delle amministrazioni.

Il comunicato di Palazzo Chigi