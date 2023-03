Prende il via “Polis” il progetto ideato da Poste Italiane, presentato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che trasforma Poste Italiane in una casa dei servizi digitali, con uno Sportello Unico per l’accesso facile e veloce ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.