Almasri, Italia risponde a Cpi: "Magistratura può sollevare conflitto attribuzione a Consulta"

La mail dopo il no all'autorizzazione a procedere per i ministri della Giustizia e dell'Interno Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano

Mantovano, Nordio e Piantedosi
Mantovano, Nordio e Piantedosi
01 novembre 2025 | 16.50
Redazione Adnkronos
"Contro la decisione del Parlamento italiano" di negare l'autorizzazione a procedere per i ministri della Giustizia e dell'Interno Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso Almasri, "la magistratura ha il potere di sollevare la questione del conflitto di attribuzione di poteri statali dinanzi alla Corte Costituzionale; inoltre, la questione può essere sollevata senza alcun termine prefissato. La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili ricorsi analoghi in diverse occasioni". E’ quanto afferma il governo italiano rispondendo con un’email firmata dall’ambasciatore italiano in Olanda, Augusto Massari, ai giudici della camera preliminare I della Corte Penale Internazionale in merito al caso.

Inoltre “una seconda indagine collegata al caso Almasri, che riguarda un alto funzionario del Ministero della Giustizia, è stata formalizzata dalla Procura di Roma. La Procura è, ovviamente, indipendente e la durata del procedimento non è in alcun modo prevedibile”.

Corte Costituzionale Corte Penale Internazionale caso almasri almasri nordio piantedosi mantovano
