Arriva l'inno dei 'Team Vannacci': il generale sul surf e la von der Leyen al tappeto

in rete la clip per le squadre dell'eurodeputato della Lega

Mentre sono aperte le iscrizioni ai Team Vannacci, in attesa di formare le squadre di sostegno alla battaglia politica del generale, ex capo della Folgore e ora europarlamentare della Lega, arriva l'inno ufficiale per i suoi fedelissimi. Un video online della durata di quasi 3 minuti, che parte con una ripresa dall'alto di Roma, tricolore al vento, Vittoriano e Colosseo in primo piano, ecco partire la colonna sonora dei vannacciani: "Volenterosi e un po' dissennati, questo è il nostro inno, dal comitato 'il mondo al contrario', traiamo ispirazione per difendere la patria con orgoglio e dedizione", canta una voce maschile, in una clip che -viene reso noto- ha fatto uso dell'intelligenza artificiale.

Al tappeto, con tanto di guantoni, si vede una Ursula von der Leyen in panni da boxeur. Poi tanti giovani, con il generale in primo piano. I giovani dei Team chiamati a raccolta, tutti sorridenti dietro al capo. "Siamo lo tsunami che il modo raddrizzerà, uniti nei team Vannacci, la Lega dei patrioti ci guiderà", è il ritornello dei vannacciani. Nel frattempo scorrono altre immagini, con lo stesso generale che cavalca su un surf enormi onde, con sfoggio di pettorali scolpiti. "Patrioti d'Italia è giunto il momento di unirci sotto un'unica bandiera, con ardimento, i team Vannacci avanzano, il futuro è il nostro e il mondo si raddrizzerà", è la promessa finale. (di Francesco Saita)