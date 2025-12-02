circle x black
Calenda-Di Battista, botta e risposta: "Hai legami con Russia?", "Studia"

Dialogo vivace su X tra il leader di Azione e l'ex grillino

Calenda e Di Battista
02 dicembre 2025 | 18.25
Redazione Adnkronos
Botta e risposta tra Carlo Calenda e Alessandro Di Battista, con i riflettori accesi sulla Russia e sulle posizioni dell'ex parlamentare grillino. "Credo che occorra chiarire se Alessandro Di Battista - il cui 'libro' riprende il nome della campagna di propaganda del Cremlino in Occidente - sia legato in qualche modo a: società di propaganda russe; aziende che fanno business in Russia", scrive Calenda in un post su X. "Considerato anche il fatto che è ospite fisso di numerose trasmissioni televisive e che in passato, come Salvini, ha firmato un accordo di collaborazione formale con Russia Unita a nome dei 5S. Ci sono io credo gli estremi per una verifica approfondita degli organi preposti alla sicurezza dello Stato", aggiunge il senatore, leader di Azione.

"Carletto quindi stai chiedendo agli 'organi preposti alla sicurezza dello Stato' di verificare i miei legami con la Russia perché non ti piace il titolo del mio libro? Fantastico", la risposta di Di Battista, a cui dopo alcune ore segue il nuovo messaggio perentorio di Calenda: "Alessandro, vorrei solo sapere se la propaganda ai russi la fai gratis o pagato. Trasparenza e Onestà insomma, ti ricorda qualcosa?".

