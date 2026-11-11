"Penso che Calenda sarà protagonista di una iniziativa politica che rimarrà al centro, fuori dai due poli, perché ritiene che i due poli abbiano in sé delle contraddizioni che lui ritiene di dover denunciare. Io rispetto Calenda, rispetto le sue battaglie, secondo me non si schiererà nè con il centrosinistra, nè con il centrodestra". Lo ha affermato Lorenzo Guerini, deputato Pd e presidente del Copasir, intervenendo a 'Point Break– Il punto di rottura', il programma di San Marino Rtv condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, sull’emittente diretta dal direttore generale Roberto Sergio. Carlo Calenda, leader di Azione, oggi è stato intervistato dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, a AdnTalks. Nel corso dell'intervista, Calenda ha fatto riferimento ad una lista Il Centro nelle prossime elezioni.

"Io preferisco costruire un progetto nostro che parlare male degli altri, su cui avrei tanto da dire, ovviamente", dice all Adnkronos, Luigi Marattin, segretario del partito LiberalDemocratico. "Noi abbiamo detto -ha continuato Marattin, fino a poche settimane fa impegnato insieme a Calenda nella costruzione di un 'terzo polo' e oggi lontano dalle posizioni politiche del leader di Azione- che ci sono quattro priorità per la prossima legislatura: lo Stato deve fare un passo indietro, risparmiamo l'1% all'anno così facciamo uno shock fiscale senza precedenti; diamo un po' di spazio alla concorrenza e al mercato in tutti i settori; costruiamo centrali nucleari e riformiamo la scuola radicalmente". "E vogliamo interloquire con chi ci sta per fare un programma su queste quattro cose e altre, perché noi siamo liberali, piccoli ma liberali, e vogliamo dare una sterzata liberale a questo Paese nella prossima legislatura, nel modo che sarà possibile fare", ha concluso.

"Calenda ha bisogno di ribadire questa questione del centro, di connotarsi, di chiamarsi in tal modo, perché in realtà credo che si stia rendendo conto che si va verso un'inevitabile polarizzazione che da una parte vede delle forze politiche di destra sovranista, nazionalista, antieuropea e dall'altra vede una schieramento di forze progressiste, all'interno del quale noi siamo impegnati a far pesare le istanze liberaldemocratiche, europeiste e a fare in modo che il campo, non so se largo o altro, sia però federalista europeo. Ovviamente molte questioni andranno ancora discusse. Siamo forze politiche diverse, anche con delle proposte e delle analisi parzialmente contrastanti, ma noi confidiamo di far avere proprio a quest'area un peso decisivo e fare in modo che certe questioni sul posizionamento in politica internazionale, sul rapporto con l'Europa diventino maggioritarie nella coalizione di centrosinistra", dice all'Adnkronos, Riccardo Magi, segretario di +Europa.

"Calenda ha gettato via la maschera, è pronto ad allearsi con la destra. Se qualcuno avesse avuto ancora il dubbio, oggi Calenda lo ha chiarito. Ha insultato ai limiti della querela Goffredo Bettini, uno dei politici più significativi del Pd e suo cofondatore, noto per la sua integrità e coerenza. Ha chiamato in causa volgarmente anche Dario Franceschini e Matteo Renzi. Questa mattina all'AdnKronos ha detto in maniera netta che preferisce Giorgia Meloni a Elly Schlein e Giuseppe Conte. E' ormai chiaro dove virerà alle prossime elezioni. Per questo esprimo la massima solidarietà nei confronti dei suoi attivisti che ancora credono a un posizionamento liberale e democratico. Ma sono sicuro che molti di loro, come già avvenuto in molte parti d’Italia, non si ridurranno a fare da camerieri alla destra italiana", dice Alessandro Onorato, segretario nazionale di Progetto Civico Italia.