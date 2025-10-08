Camera, oggi question time con i ministri Piantedosi, Pichetto Fratin, Schillaci

Si svolge oggi, mercoledì 8 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni su una possibile strategia eversiva in ottica anti-occidentale e antisemita (Bignami – Fdi); sulle iniziative volte a far fronte ai rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza in occasione di scioperi e manifestazioni, con particolare riguardo al blocco stradale e ferroviario (Iezzi – Lega).

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative a salvaguardia dell'ambiente e delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo all'esigenza di realizzare approdi crocieristici al di fuori delle acque protette della laguna di Venezia (Zanella – Avs); sulle iniziative, anche di carattere normativo, nell'ottica della salvaguardia dei principi di tutela della risorsa idrica e di sostenibilità, in relazione alla gestione del servizio idrico integrato in provincia di Catania e alle relative tariffe (Castiglione – Fi-Ppe); sulle iniziative per garantire adeguate risorse finanziarie e prevedere misure di semplificazione normativa e amministrativa in relazione agli interventi strutturali di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico (Simiani – Pd-Idp).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative a favore dei medici di medicina generale, con particolare riferimento a misure incentivanti per i giovani medici (Grippo - Az-Per-Re); sulle iniziative urgenti per potenziare la prevenzione oncologica, con particolare riferimento all'estensione delle fasce d'età e al superamento delle diseguaglianze territoriali in relazione allo screening mammografico (Boschi - Iv-C-Re); sulle ulteriori iniziative per promuovere interventi a tutela della salute mentale, con particolare riferimento alle giovani generazioni (Lupi – Nm(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative per una corretta rilevazione dei tempi di attesa con riguardo alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (Ricciardi – M5S).