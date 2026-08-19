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Caso Ranucci, Bocchino: "Scanzi ossessionato da me, Ordine giornalisti dovrebbe sanzionarlo ma non lo farà"

19 agosto 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Andrea Scanzi continua ad essere ossessionato da me. Per rispondere alle mie considerazioni su Report non entra nel merito, ma preferisce insultarmi e usare parolacce. Un modo di rivolgersi a un collega che trovo poco compatibile con la deontologia giornalistica". Così Italo Bocchino, giornalista e direttore editoriale del Secolo d'Italia, in un video pubblicato sui suoi canali social, replica a Scanzi che lo ha accusato di "infamare" i giornalisti di Report. "Io non ho offeso i giornalisti di Report. Ho criticato quella che considero un'ossessione politica nei confronti di Giorgia Meloni e della sua famiglia, di Ignazio La Russa e della sua famiglia e di Giovan Battista Fazzolari". Poi aggiunge: "Per deontologia giornalistica, non si fanno dei video così contro un collega. L'ordine dei giornalisti, se esistesse - ma non esiste, perché è uno degli enclave della sinistra italiana - dovrebbe sanzionarlo, cosa che non farà mai ovviamente".

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CASO RANUCCI andrea scanzi italo bocchino report
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