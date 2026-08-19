Caso Ranucci, Bocchino: "Scanzi ossessionato da me, Ordine giornalisti dovrebbe sanzionarlo ma non lo farà"

"Andrea Scanzi continua ad essere ossessionato da me. Per rispondere alle mie considerazioni su Report non entra nel merito, ma preferisce insultarmi e usare parolacce. Un modo di rivolgersi a un collega che trovo poco compatibile con la deontologia giornalistica". Così Italo Bocchino, giornalista e direttore editoriale del Secolo d'Italia, in un video pubblicato sui suoi canali social, replica a Scanzi che lo ha accusato di "infamare" i giornalisti di Report. "Io non ho offeso i giornalisti di Report. Ho criticato quella che considero un'ossessione politica nei confronti di Giorgia Meloni e della sua famiglia, di Ignazio La Russa e della sua famiglia e di Giovan Battista Fazzolari". Poi aggiunge: "Per deontologia giornalistica, non si fanno dei video così contro un collega. L'ordine dei giornalisti, se esistesse - ma non esiste, perché è uno degli enclave della sinistra italiana - dovrebbe sanzionarlo, cosa che non farà mai ovviamente".