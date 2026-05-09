circle x black
Cerca nel sito
 

Conte: "Intervento delicato e riuscito, posso tornare alla vita di prima"

Le parole del leader M5S al Corsera: "Asportazione d'urgenza di una neoplasia. Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa"

Giuseppe Conte - Fotogramma /Ipa
Giuseppe Conte - Fotogramma /Ipa
09 maggio 2026 | 08.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giuseppe Conte ha "subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia" in un intervento "delicato", ma che "è andato molto bene ed è stato risolutivo". A confermarlo è lo stesso presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, sottolineando di aver avuto tanta solidarietà “da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche del Governo e dal mondo dell’informazione. Ho apprezzato molto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana, che viene prima. È quel che ho cercato di fare in questi anni di impegno e in questa prova mi è stato restituito”.

CTA

L'intervento e gli esami

"Poche ore fa - ha spiegato Conte - l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza. Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa. Voglio ringraziare Olivia, mio figlio e i miei familiari, che mi sono stati sempre accanto, ringrazio l’équipe medica che mi ha seguito e la mia comunità politica. Tutti si sono stretti attorno a me, mi hanno riempito d’affetto".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giuseppe conte giuseppe conte operazione giuseppe conte come sta giuseppe conte tumore
Vedi anche
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza