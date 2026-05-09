Giuseppe Conte ha "subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia" in un intervento "delicato", ma che "è andato molto bene ed è stato risolutivo". A confermarlo è lo stesso presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, sottolineando di aver avuto tanta solidarietà “da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche del Governo e dal mondo dell’informazione. Ho apprezzato molto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana, che viene prima. È quel che ho cercato di fare in questi anni di impegno e in questa prova mi è stato restituito”.

L'intervento e gli esami

"Poche ore fa - ha spiegato Conte - l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza. Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa. Voglio ringraziare Olivia, mio figlio e i miei familiari, che mi sono stati sempre accanto, ringrazio l’équipe medica che mi ha seguito e la mia comunità politica. Tutti si sono stretti attorno a me, mi hanno riempito d’affetto".