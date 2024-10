Crisafi e Toniato tra i nuovi Cavalieri di Gran Croce dell’Ordine al Merito

Ci sono anche Paolo Crisafi, cofondatore della rappresentanza immobiliare italiana e presidente di Remind, l’associazione delle buone pratiche per la sicurezza, la sostenibilità, l’innovazione e gli investimenti e Federico Silvio Toniato, esperto di valutazione delle politiche pubbliche e segretario generale del Senato della Repubblica, tra le personalità che hanno ricevuto l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per le loro elevate qualità personali e professionali.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2024 i decreti di nomina a Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno attribuito il titolo di Cavaliere di Gran Croce, la massima onorificenza dello Stato, per le loro elevate qualità personali e professionali, a Rosa Castaldo, Maria Franca Fissolo, Federico Silvio Toniato, Paolo Crisafi, Francesco Paolo Figliuolo, Emanuele Bettini, Silvio Salini e Vilberto Stocchi.

Tra le donne che possono fregiarsi di questo prestigioso riconoscimento spiccano la professoressa Rosa Castaldo e Maria Franca Fissolo, imprenditrice e presidente della Ferrero International. I più giovani Cavalieri di Gran Croce sono Federico Silvio Toniato, esperto di valutazione delle politiche pubbliche e segretario generale del Senato della Repubblica, e Paolo Crisafi, cofondatore della rappresentanza immobiliare italiana e presidente di Remind - le buone pratiche per la sicurezza, la sostenibilità, l’innovazione e gli investimenti. Figurano tra i nominati anche Francesco Paolo Figliuolo, Generale di Corpo d’Armata e commissario straordinario di governo per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione del 2023, Emanuele Bettini, scrittore e segretario generale per l’Italia del Pen International, Silvio Salini, commercialista e presidente del consiglio sindacale di Sace, Vilberto Stocchi biochimico e rettore dell’Università telematica San Raffaele.