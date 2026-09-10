circle x black
Cerca nel sito
 

Dritto e Rovescio, Mario Giordano conduttore al posto di Paolo Del Debbio: "Una lieve indisposizione"

Avvicendamento temporaneo alla guida del programma di Rete4

Mario Giordano - (fermo immagine Rete4)
Mario Giordano - (fermo immagine Rete4)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
10 settembre 2026 | 22.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Stasera ci sono io". A condurre la puntata di oggi di Dritto e Rovescio, su Rete 4, c'è a sorpresa Mario Giordano che sostituisce Paolo Del Debbio al timone della trasmissione." "Stasera ci sono io a fare il surrogato di Paolo, sostituirlo è impossibile", dice Giordano. "L'applauso del pubblico ti arriva direttamente, Paolo. E' una piccola indisposizione, la prossima settimana ci sarai sicuramente tu. Da surrogato quale sono, io cercherò stasera di fare come fai tu e partire con i problemi concreti della gente: carrello della spesa, la sicurezza, immigrazione. Come fai sempre tu, parto con un'intervista importante", dice lanciando l'intervista a Ignazio La Russa, presidente del Senato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paolo del debbio mario giordano dritto e rovescio
Vedi anche
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza