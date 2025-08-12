circle x black
Elezioni regionali Toscana, al voto il 12 e 13 ottobre

Il decreto è stato firmato oggi dal governatore Eugenio Giani

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani
12 agosto 2025 | 17.15
Redazione Adnkronos
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi, martedì 12 agosto, il decreto di indizione delle elezioni regionali. Le elezioni si terranno il 12 e 13 ottobre. Lo rende noto il portavoce di Giani, Bernard Dika.

"Il 12 e 13 ottobre 2025 la Toscana andrà al voto - ha scritto Giani sui social -. La Toscana, da sempre terra di libertà e democrazia, continuerà a scrivere la sua storia con la partecipazione di tutti, difendendo i valori che ci contraddistinguono", conclude.

