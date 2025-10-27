circle x black
Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari: "Sono scioccato, come successo a mio padre nel '38"

In una iniziativa organizzata dalla Associazione Futura, "gli è stato impedito di parlare da un gruppo della sedicente sinistra giovanile"

Emanuele Fiano - (Ipa)
27 ottobre 2025 | 20.59
Redazione Adnkronos
"Fuori i sionisti dall'Università". Con questo ﻿coro all'Università Ca' Foscari di Venezia è stato impedito a Emanuele Fiano, presidente di 'Sinistra per Israele-Due Popoli due Stati', di parlare nel dialogo con il presidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace Antonio Calò.

"Gruppi della sinistra giovanile - si legge in una nota di Sinistra per Israele - hanno impedito al presidente di Sinistra per Israele di parlare. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza politica su danni proprio di chi da sempre è impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente".

"Sono scioccato da quanto accaduto. Impedire a una persona di parlare è fascismo. L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel '38, con mio padre. Noi eravamo lì a parlare di pace tra due popoli, di ingiustizie, di dolori, di violenza e di pace. Chi non vuol sentire parlare di queste cose la pace non la vuole", il commento dell'ex parlamentare del Pd.

Tag
violenza politica pace conflitto in Medio Oriente Ca' Foscari di Venezia Emanuele Fiano Sinistra per Israele Due Popoli due Stati sionisti
