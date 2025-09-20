circle x black
"Non impedite di fare domande", tensione tra il cronista di Report e la scorta di Giuli a Fenix

Giorgio Mottola ha denunciato di essere stato trattenuto dalla sicurezza, che l'avrebbe tirato per la giacca

Il cronista di Report Giorgio Mottola a Fenix - Adnkronos
20 settembre 2025 | 22.44
Redazione Adnkronos
Momenti di tensione tra il giornalista di Report, il programma di Rai 3, Giorgio Mottola e gli uomini della scorta del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia (VIDEO).

Mottola ha denunciato di essere stato trattenuto dalla sicurezza, che l’avrebbe tirato per la giacca, mentre insieme ad altri cronisti chiedeva al ministro se “trasformeranno la Biennale in un megafono del trumpismo”.

Il ministro, che non ha rilasciato dichiarazioni terminato il suo intervento sul palco nel panel “Estrarre l’eterno dall’effimero”, è stato scortato all’interno di un padiglione. Il giornalista si è rivolto a uno degli uomini della sicurezza del ministro: “Ma lei mi spinge così? Non dovete impedire ai giornalisti di fare domande. Stavo facendo le domande, non attentando alla sicurezza del ministro".

