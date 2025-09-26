circle x black
Cerca nel sito
 

Gaia Tortora: ''Governo di destra è unico che può fare riforma giustizia''

Gaia Tortora: ''Governo di destra è unico che può fare riforma giustizia''
26 settembre 2025 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la serie estiva, conclusasi con la presenza di Mario Giordano, nella serata di ieri è stata Gaia Tortora a presentare il suo libro 'Testa alta, e avanti', dedicato al ricordo del padre Enzo e del suo drammatico caso giudiziario, che ha prodotto anche il referendum sulla responsabilità civile de magistrati. Proprio sul tema referendum e giustizia, Tortora ha sottolineato: “Un governo di destra è l’unico che può portare a termine una riforma della giustizia, il Pd ha troppa paura per farla”.

“Quando cerchi di cambiare questo sistema - ha continuato - le alternative sono poche: o ti bruciano le penne, o desisti, o fai una riforma che non cambia nulla, come fu per Matteo Renzi”. Il prossimo appuntamento de L’Augusta sarà il 23 ottobre con un confronto tra Antonio Padellaro, editorialista de 'Il Fatto', che presenterà il suo ultimo libro 'Antifascisti immaginari', e Antonio Rapisarda, direttore de 'Il Secolo d'Italia', che parleranno di quanto e come la politica italiana sia cambiata negli ultimi 30-40 anni. A novembre, sarà l'onorevole Stefania Craxi a essere ospite dell'Augusta, dove parlerà del caso Sigonella e del ruolo di suo padre Bettino nella difesa della sovranità nazionale in un contesto di grave tensione internazionale con gli Stati Uniti, verificatosi esattamente 40 anni fa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giustizia referendum riforma politica italiana
Vedi anche
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza