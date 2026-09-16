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FdI, Gennaro Sangiuliano coordinatore regionale del partito in Campania: "Grazie a Meloni per la fiducia"

L'ex ministro: "Con abnegazione e impegno lavorerò per rafforzare Fratelli d'Italia e tutta la coalizione di centrodestra nella Regione"

Gennaro Sangiuliano - (Fotogramma/Ipa)
Gennaro Sangiuliano - (Fotogramma/Ipa)
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16 settembre 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
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Gennaro Sangiuliano è il nuovo coordinatore regionale di FdI in Campania. “In primo luogo un ringraziamento a Giorgia Meloni per la fiducia che ha riposto nella mia persona - ha commentato l'ex ministro, attualmente a capo dell'opposizione in Consiglio regionale -. Con abnegazione e impegno lavorerò per rafforzare Fratelli d'Italia e tutta la coalizione di centrodestra in Campania e per affermare quei valori e ideali della destra politica e culturale che sono stati sempre forti e radicati nella nostra regione".

"La destra ha grandi radici in Campania che non gelano mai. Il governo Meloni ha fatto cose rilevanti per la Campania e i suoi cittadini, un impegno che ci ha resi rilevanti nella crescita economica, bisogna esserne consapevoli e accrescere gli sforzi. Poi un ringraziamento al senatore Antonio Iannone per il lavoro fondamentale che ha svolto in questi anni" conclude.

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