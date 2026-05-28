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Giornata mondiale sclerosi multipla, Fontana: "Dietro malattia famiglie che meritano dignità"

"Tema non può e non deve essere relegato ai margini del dibattito pubblico, necessario impegno comune perché questa sfida si vince insieme"

Lorenzo Fontana - (Fotogramma)
Lorenzo Fontana - (Fotogramma)
28 maggio 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La sclerosi multipla rappresenta ancora oggi una patologia complessa che si manifesta senza preavviso, il cui decorso resta per molti versi imprevedibile e rischia di diventare progressivamente invalidante. Nonostante i notevoli passi in avanti compiuti dalla ricerca scientifica, ricevere una simile diagnosi comporta la ridefinizione delle proprie abitudini, dei propri progetti e del proprio modo di guardare al futuro. È dunque necessario continuare ad adoperarsi in campo medico e sanitario per garantire l’adeguata presa in carico, l’accesso alle cure e alle terapie più efficaci, affinché non prevalga il senso di abbandono o di emarginazione. Ma è altrettanto imprescindibile promuovere una piena inclusione sociale e lavorativa, adottando un approccio che metta realmente al centro la persona e i suoi diritti". Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana in un messaggio inviato all'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della sclerosi multipla 2026 alla Camera dei deputati.

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"È questa una sfida da vincere insieme grazie al contributo di tutti i soggetti disponibili a cooperare per migliorare la quotidianità di coloro che convivono con questa e altre fragilità. Anche il Parlamento è impegnato su questo fronte - ha sottolineato Fontana -. Al riguardo, ricordo la recente costituzione dell’Intergruppo parlamentare sulla Sclerosi multipla e patologie correlate, nato con la volontà di favorire un dialogo sinergico e costruttivo tra Istituzioni, mondo scientifico, associazioni e società civile. A tal proposito, esprimo un sentito ringraziamento all’Aism per l’encomiabile lavoro volto a mantenere alta l’attenzione su un tema che non può e non deve essere relegato ai margini del dibattito pubblico". "Non dobbiamo dimenticare che, dietro le insidie della malattia, ci sono intere famiglie che meritano di vivere la propria vita con rispetto e dignità" ha poi concluso il presidente della Camera.

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giornata mondiale sm sclerosi multipla camera deputati presidente fontana aism
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