Governo, Meritocrazia Italia: "Stabilità è un bene, ora serve visione"

Meritocrazia Italia "prende atto con rispetto istituzionale del traguardo storico raggiunto dal governo Meloni, che diventa ufficialmente il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana. La stabilità è sempre stata agognata dai cittadini e, soprattutto, è linfa vitale per la democrazia. Un Paese che cambia governo ogni anno è un Paese che non programma, che non investe, che non cresce. Che vive alla giornata. La stabilità dà certezze alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, al mondo internazionale che guarda all'Italia". Così Meritocrazia Italia in una nota.

"Per questo, come forza che crede profondamente nelle Istituzioni, riconosciamo il valore di questo traguardo - aggiunge - Ma la stabilità, da sola, non basta. Anzi, se fine a se stessa, rischia di diventare conservazione. Altrettanto importante, oggi più che mai, sarà la visione politica. E questa visione deve appartenere sia alla maggioranza che all'opposizione. Una visione che non deve essere volta a rafforzare il potere, a presidiare la poltrona, a inseguire i sondaggi del lunedì. La politica è una missione".

"C'è un passaggio che la politica di oggi ha dimenticato e che noi di Meritocrazia Italia vogliamo rimettere al centro con forza: l'azione politica è un'azione delicatissima. Fare politica non è occupare spazi. È sfiorare le libertà - prosegue - Ogni legge, ogni decreto, ogni regolamento non è un atto neutro. È una mano che entra nella vita delle persone. La politica deve avere la delicatezza di chi maneggia un cristallo prezioso. Non si può governare a colpi di accetta, con norme scritte per punire, per dividere, per fare cassa, per accontentare una lobby o una curva di consenso. Governare significa accudire le libertà. Ecco perché la vera politica non alza mai la voce, ma alza la qualità della vita. Meritocrazia Italia augura al nostro Paese, in questo momento storico, di non arretrare mai di un millimetro dai principi costituzionali. E augura a chi governa e a chi fa opposizione di interpretare correttamente la missione alla base dell'agire politico". "Senza questa delicatezza - conclude - anche il governo più longevo rischia di passare alla storia solo per la sua durata, e non per ciò che ha accudito. Noi lavoriamo e lavoreremo perché lasci qualcosa di buono. Per tutti".