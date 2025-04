I 90 anni di Gianni Letta, il grande mediatore da Cossiga a Berlusconi

"Spesso ci incontravamo, Francesco Cossiga, Pecchioli e io e forse ho imparato allora il valore del dialogo sereno, pacato, serio, costruttivo, anche da posizioni distanti e differenti". Domani Gianni Letta compie 90 anni, civil cervant per eccellenza, sin dai giorni tempestosi del sequestro Moro -lui da direttore del 'Tempo' poco più che quarantenne- capì il valore del confronto politico, l'importanza di avvicinare le parti. Nel tempo, Letta, nato ad Avezzano il 15 aprile del 1935, diventerà il mediatore per antonomasia, spesso da dietro le quinte. Un nome il suo, che sarà Berlusconi a rendere familiare agli italiani, quando lo volle sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri per i governi Berlusconi I, II, III e IV, dandogli la delicatissima delega ai servizi, "per la sicurezza della Repubblica".

Un percorso 'politico' con il Cavaliere che inizia nel '94, dopo una collaborazione con l'allora Fininvest, e che da ultimo, nel 2014, lo vedrà sponsor principale del 'Patto del Nazareno', tra Silvio Berlusconi e l'allora segretario del partito democratico, Matteo Renzi, per poter far ripartire le riforme istituzionali in Italia, a iniziare da quella del titolo V della Costituzione. Immaginando una stagione di cambiamenti, poi in parte rimasti al palo, come la trasformazione del Senato in 'Camera delle autonomie' e l'approvazione di una nuova legge elettorale. Stimato e apprezzato anche nel centrosinistra, Letta non pare avere nemici, nel 2006 Berlusconi lo propose pure come presidente della Repubblica.

Con la parabola discendente di Berlusconi anche Letta fa un passo di lato, mai assente nelle presentazioni di libri e nelle cerimonie che contano, continua infatti a dispensare consigli a chi gli è vicino. Domani troverà il tempo di un aperitivo in Senato, invitato dal presidente La Russa che per l'occasione ha riunito i tanti che non vogliono mancare al brindisi. Da destra a sinistra. Tra un consiglio e un parere, che di sicuro Letta non farà mancare neanche a Palazzo Madama.