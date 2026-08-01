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Intenzioni di voto, Fdi sempre primo partito al 27,1%, Pd al 21,5%. Cresce Futuro Nazionale

È quanto emerge dall'ultimo rapporto Human Index, indice di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin Factor

Roberto Vannacci - Fotogramma/IPA
Roberto Vannacci - Fotogramma/IPA
01 agosto 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia si conferma saldamente primo partito con il 27,1% delle intenzioni di voto degli italiani, mantenendo un vantaggio di oltre cinque punti e mezzo sul Partito Democratico, stabile al 21,5%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 13,2%, consolidando la terza posizione. A seguire tre partiti di area centrodestra in poco più di un punto percentuale: Forza Italia, in lieve calo, al 7,9%, Lega stabile al 7% e Futuro Nazionale, in crescita, al 6,8%. Sarà interessante capire di qui alle prossime settimane come evolverà questo quadro. E' poi la volta di Alleanza Verdi e Sinistra al 6,1%, Azione al 2,8%, Italia Viva al 2,4% e Partito Liberaldemocratico all’1,6%. Il restante 3,6% si distribuisce tra le altre formazioni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Human Index, l'esclusivo e innovativo indice di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin Factor, società leader nell'analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale, attraverso Human, la propria piattaforma di social listening AI driven, in collaborazione con Emg Different.

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Fratelli d'Italia Partito Democratico Movimento 5 stelle intenzioni voto Futuro Nazionale Forza Italia Lega
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