circle x black
Cerca nel sito
 

La firma di Bossi sulla 'Carta della Lombardia': "Sottoscrivo con stesso spirito giuramento che non si spegne"

L'annuncio all'Adnkronos: "E continua a guidare la nostra battaglia"

La Carta della Lombardia firmata da Bossi - Adnkronos
La Carta della Lombardia firmata da Bossi - Adnkronos
21 settembre 2025 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel giorno di Pontida, dove è assente dal 2017, il fondatore della Lega Umberto Bossi annuncia all'Adnkronos di aver sottoscritto la 'carta della Lombardia', presentata da Massimiliano Romeo, uno degli esponenti storici della Lega nord e attuale capogruppo al Senato del Carroccio, che con lo slogan 'Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma' punta a una maggiore centralità della regione simbolo del Nord.

“Da lombardo firmo e sottoscrivo con lo stesso spirito un giuramento che non si spegne, che si rinnova, e che continua a guidare la nostra battaglia”. Seduto a un tavolo di legno, indossando un pile grigio scuro, lo storico leader della Lega, come si vede in un video in possesso dell'Adnkronos, firma con una penna blu l'ultima pagina, delle quattro, del documento, approvato all'unanimità lo scorso 15 settembre dal consiglio direttivo di via Bellerio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lega carta della Lombardia umberto bossi bossi lega
Vedi anche
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli - Video
Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell'unità - Video
Pontida, il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda e la contestazione a Vannacci: "Lui è moderato, noi no" - Video
News to go
Auto elettriche, quando scattano gli incentivi: requisiti
Dai giovani di FdI striscione e minuto di silenzio per Charlie Kirk - Video
News to go
Genova, la sentenza: "Legittimo il no del tabaccaio al pagamento con la carta per le sigarette"
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza