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LeD: riunita la Direzione nazionale a Roma, Affatato: "Avvio di una fase nuova"

Al centro dei lavori la riorganizzazione e il rilancio in vista delle prossime elezioni

LeD: riunita la Direzione nazionale a Roma, Affatato:
20 luglio 2026 | 10.18
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Riunita a Roma la Direzione nazionale di Libertà è Democrazia. Ai lavori, presieduti dal segretario nazionale Giancarlo Affatato, hanno partecipato il presidente Nuccio Cusumano, i responsabili delle Politiche femminili, Cheti Cafissi, e delle Politiche giovanili, Attilio Malena, i dirigenti e i quadri del partito. Al centro dei lavori le prossime consultazioni elettorali nazionali e amministrative. Durante la riunione i delegati hanno espresso una "forte volontà di rilancio", ponendo al centro la necessità di "rafforzare la presenza del partito sul territorio e di rispondere con concretezza ai bisogni delle persone, alle politiche femminili e ai giovani".

La Direzione nazionale ha deliberato la riorganizzazione della rete organizzativa nazionale e territoriale, con l’obiettivo di garantire una "diffusione capillare" delle idee e dei progetti di Libertà è Democrazia. "Questa Direzione nazionale segna l’avvio di una fase nuova, propositiva e caratterizzata da un forte spirito di collaborazione – dice Affatato –. A settembre si terrà un convegno nazionale di Libertà è Democrazia, al quale parteciperanno esponenti politici, rappresentanti istituzionali e della società civile".

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Direzione nazionale Roma Libertà è Democrazia riorganizzazione riforma
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