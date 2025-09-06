circle x black
Mamma con burqa nel cartello stradale a Jesi, ira Lega. Il sindaco: "Persa occasione per tacere"

La polemica del Carroccio sull'iniziativa, la replica del primo cittadino all'Adnkronos

Lega - Fotogramma
06 settembre 2025 | 18.08
Redazione Adnkronos
“Il Comune di Jesi, guidato dalla sinistra, utilizza perfino la sacrosanta battaglia sulla sicurezza stradale per rendere omaggio all’Islam. Prevedere una campagna con l’immagine stilizzata di una persona col burqa, è uno schiaffo che dimentica un’altra causa di grande valore: quella del rispetto delle donne. E dimentica anche i principii di libertà e uguaglianza su cui si fonda la civiltà occidentale. Confidiamo che anche Matteo Ricci prenda le distanze da una simile iniziativa: diversamente, apparirebbe più come un aspirante imam che come un aspirante governatore. Chiederemo conto di eventuali soldi pubblici utilizzati per questo omaggio all’islam”. Così una nota della Lega.

Il sindaco risponde: "Lega perde occasione per tacere"

"La campagna 'vai piano' l'abbiamo lanciata circa un anno fa e un anno fa aveva esattamente le stesse immagini". Quella "riprodotta è un'immagine di una donna, con i capelli neri lunghi, il cappotto con il passeggino con dentro un bimbo biondo, di carnagione bianca quindi tutto occidentalizzato, ma se questa immagine è servita a richiamare a qualcuno anche altre provenienze noi siamo molto felici, perché significa che la campagna funziona, perché quello a cui vogliamo tendere è l'universalità del tema della sicurezza stradale, che è un grande tema che abbiamo a cuore tutti noi sindaci all'interno delle nostre città". Raggiunto dall'AdnKronos, il primo cittadino di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, replica così alle polemiche.

"Quelle che usiamo sono sagome bianche proprio perché devono fare questo lavoro, noi prendiamo delle immagini colorate e le sagomiamo", aggiunge Fiordelmonte, sottolineando che si tratta di immagini solo delineate, utili a rappresentare chiunque "perché il tema della sicurezza stradale deve riguardare tutti". Le critiche della Lega? "Sulla Lega non commento, diciamo hanno perso l'ennesima occasione per stare zitti", conclude il primo cittadino del comune marchigiano.

