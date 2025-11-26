circle x black
Manovra: intesa su affitti brevi, Isee prima casa e dividendi

La nota di Palazzo Chigi: "Clima di grande condivisione, raggiunta intesa su alcune questioni ancora aperte"

Palazzo Chigi (Fotogramma)
26 novembre 2025 | 19.20
Redazione Adnkronos
Intesa raggiunta oggi, mercoledì 26 novembre, su affitti brevi, Isee prima casa e dividenti nel corso della riunione sulla Manovra a Palazzo Chigi. Nel corso dell'incontro "che si è svolto in un clima di grande condivisione, è stata raggiunta un'intesa su alcune questioni ancora aperte". "E' stata chiarita la possibilità di compensazione anche per i contributi previdenziali delle imprese e si è discusso delle misure a favore delle forze dell'ordine" si legge in una nota di Palazzo Chigi.

All'incontro, concludono dal governo, "hanno preso parte il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, e i presidenti dei gruppi parlamentari di maggioranza del Senato".

manovra 2026 manovra irpef manovra oggi manovra ultime notizie
