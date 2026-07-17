circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Roggero, Lega: "Al vaglio ipotesi candidatura e maxi raccolta fondi"

La nota del Carroccio: "Il partito valuta ogni possibile iniziativa, nel pieno rispetto della legge"

Mario Roggero - Ipa
Mario Roggero - Ipa
17 luglio 2026 | 17.21
Antonio Atte
LETTURA: 1 minuti

La Lega in campo "su ogni fronte" per sostenere Mario Roggero. Oltre alla campagna a favore della grazia, il partito - si legge in una nota - sta valutando "ogni possibile iniziativa, nel pieno rispetto della legge", compresa l’eventuale candidatura di Roggero, qualora ne ricorrano i presupposti normativi. Parallelamente, la Lega è impegnata a promuovere "una massiccia raccolta di fondi destinata ad aiutare il gioielliere nel pagamento dei risarcimenti disposti dalla sentenza". Per la Lega, "chi ha difeso il proprio lavoro e la propria vita non può essere lasciato solo".

"Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero. Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. Per la giustizia italiana ha esagerato", aveva detto in un video su Instagram il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini dopo la conferma della Cassazione della condanna per il gioielliere.

"Io - aveva aggiunto il ministro - non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna. Spero di far arrivare la voce ovunque per chiedere 'grazia per Roggero'. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, perbene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere". Oggi, quindi, la nota della Lega con l'ipotesi candidatura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lega Roggero mario roggero roggero lega mario roggero lega candidatura
Vedi anche
Bandecchi e la frase sessista in Consiglio comunale: "Appoggio le mani da altre parti quando mi piace una donna"
News to go
Pet food, previsto boom nel 2034: crescita 48% e 200 miliardi - Video
Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista
La storia di Giulia Cecchettin diventa un film, il trailer di 'Se domani non torno'
Paolo Borsellino, il ricordo della figlia Lucia: "A volte anche la memoria è stata divisiva" - Video
Canada, intrappolati nel treno avvolto dalle fiamme: il video girato dalla cabina di guida
Saman, nella nuova docu-serie gli audio originali della ragazza - Video
News to go
Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza