Meloni e la domanda-fiume in conferenza: "Rischiamo di farci linciare"

La presidente del Consiglio è alle prese con l'appuntamento con la stampa alla Camera dei deputati

Giorgia Meloni - Afp
09 gennaio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io e lei rischiamo di farci linciare. La domanda era lunga, ma la risposta rischia di essere chilometrica". Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di oggi 9 gennaio 2026, alle prese con una domanda-fiume nella fase finale dell'appuntamento alla Camera dei deputati. Dalla 'platea' arriva un domanda "articolata" sul tema del lavoro e in particolare della produttività: dati, parametri, confronti con altri paesi.

Il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, invita il collega ad accelerare, pena la 'retrocessione' nella lista della prossima conferenza della premier. Dagli altri scranni arrivano brusii di impazienza e disapprovazione per la 'mega-domanda', alla fine la palla passa a Meloni: "Io e lei rischiamo di farci linciare", dice la premier preannunciando una risposta adeguata. "Ho cercato di essere stringata", dice Meloni chiudendo la sua replica. Tempo effettivo? Circa 9 minuti tra domanda e risposta.

