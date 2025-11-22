circle x black
Cerca nel sito
 

Conti pubblici, Meloni: "Soddisfazione per upgrade Moody's, premiato lavoro governo"

La presidente del Consiglio ha parlato da Johannesburg dove è volata in occasione del G20

Giorgia Meloni - Ipa/Fotogramma
Giorgia Meloni - Ipa/Fotogramma
22 novembre 2025 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Accogliamo con grande soddisfazione l'upgrade di Moody's sull'Italia, un risultato importante che non avveniva da 23 anni". Così oggi, sabato 22 novembre, da Johannesburg la premier Giorgia Meloni. "Questo riconoscimento premia il lavoro serio e responsabile del nostro governo, frutto di scelte coerenti sui conti e di riforme strutturali, ma anche il lavoro e l'impegno delle nostre imprese e dei nostri lavoratori".

"Desidero ringraziare in particolare il ministro Giorgetti - prosegue - per lo sforzo costante e scrupoloso nella gestione dei conti. La promozione di Moody's è una conferma della fiducia dei mercati non solo nel governo, ma nell'Italia tutta", conclude la presidente del Consiglio.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Meloni italia moody's moody's meloni g20 g20
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza