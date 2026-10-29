Urbano Cairo non chiude del tutto la porta dopo l'annuncio dell'addio di Enrico Mentana al TgLa7. "Ha detto questa cosa, ci conosciamo da una vita", dice riferendosi alle parole con cui il direttore del Tg La7 ha annunciato l''uscita' di scena: dal 23 dicembre, Mentana lascerà la testata. "È con me da tredici anni ed era a La7 già prima. In tutto questo tempo gli ho sempre lasciato una libertà assoluta. È una persona particolare, ma ci siamo sempre trovati bene e siamo anche amici. Posso capire che, dopo tanti anni, si senta il desiderio di chiudere un'esperienza", dice Cairo a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora'. "In questa vicenda rispetto molto i suoi desiderata. Lo stimo, è una persona di altissimo livello, quindi lascio decidere a lui".

Alla domanda su un possibile approdo di Mentana a Sky, Cairo risponde: "Non lo so e non voglio entrare in questo tema. Vediamo, abbiamo ancora due mesi davanti". Salvo ripensamenti, bisognerà trovare un sostituto: "Ho letto tanti nomi, adesso vediamo, decideremo nelle prossime settimane. Nel momento in cui con Mentana le cose si interrompono, decidiamo. E, comunque, saremo pronti. Un nome in mente? Se lo avessi trovato lo avrei anche annunciato, dal momento in cui Mentana dice che il 23 dicembre è il suo ultimo giorno allora anche io posso annunciare il prossimo direttore, ma non l'ho ancora trovato".

Dal punto di vista umano, però, un eventuale addio "mi dispiacerebbe molto. Siamo amici, è bello condividere una colazione o una cena. Ma arriva anche il momento in cui le esperienze possono concludersi", conclude.