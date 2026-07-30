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Migranti, fonti Palazzo Chigi: "Governo valuta sospensione Schengen con la Spagna"

Migliaia di persone hanno attraversato il confine nella città di Ceuta

Ceuta
Ceuta
30 luglio 2026 | 20.05
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

Il governo sta valutando la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, dopo l'emergenza migranti nel Paese dove migliaia di persone hanno attraversato il confine nella città di Ceuta. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Cosa sta succedendo

﻿ Migliaia di persone dal Marocco hanno attraversato il confine e sono entrate nell'enclave spagnola in Africa. Attorno a mezzogiorno, riferisce El Pais, migliaia di persone hanno varcato il confine. El Mundo fa riferimento a oltre 20mila migranti. Molti hanno raggiunto il territorio spagnolo a nuoto. La Guardia Civil e i servizi di emergenza, sopraffatti, sono riusciti a prestare soccorso solo ai feriti, spiega il quotidiano. Il centro d'accoglienza è saturo e non è in grado di gestire gli arrivi in massa. La crisi, scrive El Pais, ricorda quella del 2021, quando circa 5000 persone attraversarono il confine in meno di 24 ore dura prova le capacità di accoglienza spagnole e le relazioni con il Marocco. "Siamo sopraffatti, siamo sull'orlo del collasso", l'allarme degli agenti della polizia Nazionale e della Guardia Civil di stanza a Ceuta, come riportano i media.

"Il governo è totalmente impegnato a fornire una risposta immediata alla situazione a Ceuta. Stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie, lavorando con le autorità marocchine e internazionali, e preparando le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile. È il momento di costruire soluzioni, con responsabilità e cooperazione", le parole del premier Pedro Sanchez in un post su X.

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