"La reimmigrazione? Io penso che sia necessaria in alcuni casi. Ma io penso che sia necessario riassumere la sovranità in queste ore, sembra che lo Stato italiano non esista più. Se le condizioni" qui "non sono più gradite, tornino da dove sono venuti". Roberto Vannacci, eurodeputato eletto tra le fila della Lega, si esprime così a Fuori dal coro su Rete 4.

"Quello che succede è il risultato di decenni di delegittimazione e depotenziamento delle forze dell'ordine. La sinistra è sempre stata dalle parti degli immigrati, si schierano contro i poliziotti, contro quelli che occupano le case abusivamente", aggiunge.

Lo scudo penale per le forze dell'ordine "non è è un privilegio, è la tutela di persone che svolgono il proprio dovere che è proteggere i cittadini. Le forze dell'ordine devono essere depenalizzate".